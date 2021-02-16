Около 90 участков дорог перекроют в Красноярске для ремонта теплосетей

В Красноярске в этом году запланирован масштабный ремонт теплосетей. Для этого в разных частях города перекроют 89 участков автодорог, сообщает ИА KrasnoyarskMedia 16 февраля.

Наибольшее число объектов, которые подвергнутся ремонту, расположены в Кировском и Центральном районах города. До начала марта на их территории ограничат движение на нескольких участках.

Кроме того, ремонт запланирован в Октябрьском районе. Там перекрытых зон будет гораздо меньше.

Работы проведут специалисты Сибирской генерирующей компании. В 2020 году сотрудники СГК привели в порядок 65 объектов.

Ранее в феврале сообщалось, что мэрия Красноярска начала поиски организации, которая займется проектированием дороги между улицами Гладкова и Судостроительной. В районе улицы Гладкова проезжая часть начнется у дома № 175, однако подрядчику нужно будет провести изыскания и получить одобрение Госэкспертизы.