Администрация США провела подготовку Байдена к разговору с Путиным

Сотрудники администрации США проводят серьезную подготовку перед телефонными переговорами президента Джо Байдена с лидерами государств. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщило агентство The Associated Press.

В материале говорится о том, что президенту США заранее предоставляют большой объем полученной информации, которая затрагивает события в стране, с лидером которой Байден будет вести переговоры. Кроме того, его помощники прорисовывают возможную картину хода диалога и предлагают президенту пойти по заранее намеченному плану. Отмечается, что Байден прорабатывает ответы на заданные острые вопросы, которые могут быть в ходе разговора.

По сведениям агентства, предыдущий президент США Дональд Трамп часто пренебрегал подобным рекомендациям.

На данный момент в администрации Соединенных Штатов провели подготовку и перед беседами Байдена с президентом России Владимиром Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Перед обоими телефонным звонками ключевые сотрудники администрации Байдена предварительно ознакомили журналистов с тем, что президент планирует сказать, данный шаг был призван помешать потенциальным попыткам Пекина и Москвы контролировать распространение информации о данных разговорах», — отмечает агентство.

Ранее, в этот день, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о том, что планов по проведению встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом пока нет. По словам представителя Кремля, ряд зарубежных визитов главы российского государства находится в проработке, однако всё зависит от эпидемиологической обстановки.

В конце января Путин и Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Тогда Песков отмечал, что разговор президентов носил прагматичный характер. По его словам, главы государств признали наличие разногласий, которые требуют обсуждения.