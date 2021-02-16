В Белом доме высказались о возможных санкциях против «Северного потока – 2»

Вашингтон проведет консультации с союзниками и партнерами по действиям в отношении энергетического проекта «Северный поток – 2». Об этом во вторник, 16 февраля, в ходе брифинга, транслирующегося в Twitter, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, позиция США по проекту не изменилась.

«Президент Байден заявил, что это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляциями и потому что это идет вразрез с собственными провозглашенными Европой целями в сфере энергетики и безопасности», — объяснила она.

Как добавила Псаки, США следят за действиями по завершению строительства и проведению сертификации газопровода. Если это продолжится, то Вашингтон решит вопрос применения санкций в целях обеспечения энергобезопасности. Однако Псаки указала, что санкции — это только один из многих инструментов.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что Вашингтон начал переговоры с Берлином по проекту «Северный поток – 2». Речь идет о будущем газопровода, включая санкции против компаний, участвующих в строительстве проекта.

Накануне глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст сообщил, что остановка строительства газопровода «Северный поток – 2» на переговорах с США обсуждаться не должна.

12 февраля американские сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин призвали президента США Джозефа Байдена ввести санкции в отношении газопровода. В этот же день в Госдепе США назвали санкции в отношении этого проекта одним из важных инструментов в текущей ситуации.

16 февраля стало известно, что Вашингтон начал переговоры с Берлином по проекту «Северный поток – 2». Предположительно обсуждается и вероятность санкций против компаний, участвующих в строительстве проекта.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.