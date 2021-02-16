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В раде заявили о провале переговоров о поставках вакцины от COVID-19 на Украину

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Депутат Верховсной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива во вторник, 16 февраля, заявил, что Киев так и не смог договориться о поставках вакцин от коронавируса в страну.

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По его словам, на сегодняшний день у Украины нет ни одного действующего контракта или договора о поставках соответствующих препаратов. Весь переговорный процесс, как отметил парламентарий, был провален непосредственно администрацией украинского президента Владимира Зеленского.

«Вакцинации нет и сегодня. И сроков-то поставки тех или иных вакцин, о которых так было помпезно заявлено ранее, не существует , — заявил Кива в эфире телеканала «Россия 24». — Я как парламентарий, как народный депутат со всей ответственностью заявляю, что на сегодняшний день Украина не имеет контрактов и договоров на поставку или официальных сроков поставки заявленных в мире вакцин».

Ранее в это же день глава украинского Минздрава Максим Степанов заявил, что американская компания Pfizer подала документы для регистрации вакцины от коронавируса на Украине.

11 февраля Илья Кива заявлял, что отказ от российской вакцины «Спутник V» может привести к крайне негативным последствиям для Украины, а жителей страны ждет судьба «подопытных кроликов», на которых ставят эксперименты США и ЕС. За день до этого власти Украины запретили регистрировать в стране вакцины российских производителей от коронавирусной инфекции.

Тогда же вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил, что ЕС предоставит Украине 117 тыс. доз вакцин Pfizer/BioNTech в феврале и до 3,7 млн доз AstraZeneca в первой половине года.

Кроме того, по словам Домбровскиса, дополнительно Польша передаст Украине еще 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca на безвозмездной основе.

Ранее в этом же месяце Зеленский объяснил отказ от применения в стране вакцины «Спутник V». Он отметил, что эффективность российской вакцины якобы не имеет подтверждения. В свою очередь сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Зеленский боится сближения с Россией, и это является единственной причиной, по которой власти страны отказываются использовать российскую вакцину от коронавирусной инфекции.

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