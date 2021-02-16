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Путин обсудил с Дегтяревым работу правительства Хабаровского края

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Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев ходе рабочей встречи доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах работы властей за долгода. Об этом говорится на сайте Кремля 16 февраля.

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«Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, экологии, меры по решению проблемы обманутых дольщиков», — говорится в сообщении.

Дегтярев поблагодарил российского лидера за оказанное доверие и назначение его на должность врио губернатора региона. По его словам, власти выполнили и продолжают выполнять социальные обязательства перед населением.

Как уточняет «Газета.ру», правительство Хабаровского края проиндексировало краевые выплаты впервые за восемь лет, а также снизило транспортный налог за счет резервов. Одновременно увеличены стипендиальные выплаты и суммы грантов для молодых ученых, деятелей культуры и талантливых школьников.

Со своей стороны Путин одобрил результаты работы, проделанной за последние полгода.

«Я смотрю, вы в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузились в эти вопросы и проблемы, держите руку на пульсе», — сказал он.

20 июля Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия к нему. В этот же день он предложил депутату Госдумы от фракции ЛДПР Михаилу Дегтяреву занять пост врио главы региона.

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