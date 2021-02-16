Путин обсудил с Дегтяревым работу правительства Хабаровского края

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев ходе рабочей встречи доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах работы властей за долгода. Об этом говорится на сайте Кремля 16 февраля.

«Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, экологии, меры по решению проблемы обманутых дольщиков», — говорится в сообщении.

Дегтярев поблагодарил российского лидера за оказанное доверие и назначение его на должность врио губернатора региона. По его словам, власти выполнили и продолжают выполнять социальные обязательства перед населением.

Как уточняет «Газета.ру», правительство Хабаровского края проиндексировало краевые выплаты впервые за восемь лет, а также снизило транспортный налог за счет резервов. Одновременно увеличены стипендиальные выплаты и суммы грантов для молодых ученых, деятелей культуры и талантливых школьников.

Со своей стороны Путин одобрил результаты работы, проделанной за последние полгода.

«Я смотрю, вы в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузились в эти вопросы и проблемы, держите руку на пульсе», — сказал он.

20 июля Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия к нему. В этот же день он предложил депутату Госдумы от фракции ЛДПР Михаилу Дегтяреву занять пост врио главы региона.