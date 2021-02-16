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Новые типы коронавируса выявили во всех провинциях Канады

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Новые типы коронавирусной инфекции обнаружили уже во всех 10 провинциях Канады. Об этом во вторник, 16 февраля, рассказал премьер-министр страны Джастин Трюдо.

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«Новые варианты COVID-19 были выявлены во всех 10 провинциях Канады. Многие провинции также проинформировали о передаче этих штаммов внутри сообществ», — приводит его слова ТАСС.

По словам Трюдо, власти следят за обстановкой с заболеванием и предпринимают все усилия, чтобы в Канаде не наступила третья волна пандемии. Так, премьер-министр призвал граждан соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и по возможности оставаться дома.

По данным портала Worldometers, в Канаде за все время пандемии зарегистрировано почти 829 тыс. случаев коронавируса. При этом выздоровели более 772 тыс. пациентов, скончались свыше 21 тыс. человек.

10 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что обнаруженный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса был выявлен еще в шести странах, и их общее число достигло 86. Также расширилась география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), Бразилии и Японии (P.1).

Позднее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, главный медицинский советник американского президента Энтони Фаучи заявлял, что вакцины против коронавируса пока не смогут справиться со всеми существующими штаммами инфекции. Специалист подчеркнул, что против ряда мутаций вакцины действительно эффективны, однако бдительность терять не стоит.

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