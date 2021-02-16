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В ФРГ заявили о закрытом характере переговоров с США по «Северному потоку – 2»

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Переговоры правительства Германии с США по проекту «Северный поток – 2» носят конфиденциальный характер. Об этом во вторник, 16 февраля, заявила представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ.

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Такое объяснение она дала, после того как в газете The Wall Street Journal появилась публикация о начале переговоров Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2».

«Ничего нового не появилось. Любые переговоры или диалоги мы ведем в закрытом режиме и не комментируем их», — цитирует ее ТАСС.

Ранее сообщалось, что 16 февраля США планируют сообщить список компаний, которые, по мнению Вашингтона, нарушают американские законы. Эти компании могут стать потенциальными объектами санкций.

Ранее во вторник глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле рассказал, что инвесторы проекта борются за его судьбу и вносят вклад в его завершение. По его словам, замедление в этом вопросе влияет на эффективность инвестиций.

Накануне глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст сообщил, что остановка строительства газопровода «Северный поток – 2» на переговорах с США обсуждаться не должна. По его словам, при президенте Джо Байдене Соединенные Штаты проявляют большую готовность разговаривать, однако вопрос остановки проекта вообще не должен подниматься.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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