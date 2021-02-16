Два факта браконьерства выявили в лесу Иркутской области за неделю

В Шелеховском лесничестве Иркутской области браконьеры убили двух косуль и одного лося. Случаи незаконной охоты выявили во время рейдов на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства лесного комплекса региона.

По данным ведомства, охотинспекторы совместно с сотрудниками ДПС остановили автомобиль, в котором обнаружили две незаконно добытые сибирские косули. Второй случай браконьерства выявили сотрудники полиции и охотинспектор общественной организации охотников и рыболовов. Тушу лося злоумышленники пытались вывезти из леса на грузовике, прикрыв ее свежеспиленными дровами, пишет ИА IrkutskMedia.

Материалы по нарушениям переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении браконьеров к уголовной ответственности.

Ранее 16 февраля сообщалось о том, что в Красноярском крае перед судом предстанет местный житель, занимавшийся незаконным промыслом сибирских осетров, занесенных в Красную книгу. Ущерб природной среде от его действий составил более 2,7 млн рублей.