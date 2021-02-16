Курорт «Эльбрус» снова закрыли из-за двухметрового снега в горах

Канатные дороги и горнолыжные трассы курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии закрыли еще на два дня — 17 и 18 февраля — из-за погодных условий. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает пресс-служба администрации курорта

«В результате обильных снегопадов наверху выпало около 2 м снега, в ночь на среду ожидается усиление снегопада», — добавило руководство комплекса.

О том, что на курорте «Эльбрус» закрыты канатные дороги и горнолыжные трассы стало известно 14 февраля.

Кроме того, сообщается, что в пятницу, 19 февраля, на курорте запланировала противолавинная обработка склонов, а также расчистка объектов инфраструктуры и восстановление трасс.

В пресс-службе также напомнили, что в связи с лавинной опасностью в Эльбрусском районе действует режим повышенной готовности. На фоне этого запрещено передвижение по экологической тропе Азау–Чегет, нахождение на Поляне Нарзанов и вблизи склонов гор.

Ранее в этот же день противолавинная служба провела управляемый спуск лавины в Эльбрусском районе. При этом во вторник в региональном главке МЧС предупредили, что в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 2 тыс. м лавиноопасно.