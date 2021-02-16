Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Германии оценили негативные последствия в случае отказа от СП-2
Мир
Лукашенко одобрил соглашение о перевалке нефтепродуктов в портах в России
Мир
В ООН выразили надежду на объединение усилий РФ и США по Сирии
Мир
Трампа обвинили в сговоре с крайне правыми группами
Экономика
Спрос россиян на бумаги иностранных эмитентов не ослабнет
Общество
Мурашко заявил о риске инфаркта и инсульта у перенесших COVID-19
Политика
Комитет Совфеда одобрил закон о штрафах за санкции против российских СМИ
Происшествия
Пожар в торговых рядах в Волгограде ликвидировали
Мир
Эксперты заявили о превращении пандемии коронавируса в эндемию

Курорт «Эльбрус» снова закрыли из-за двухметрового снега в горах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канатные дороги и горнолыжные трассы курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии закрыли еще на два дня — 17 и 18 февраля — из-за погодных условий. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает пресс-служба администрации курорта

На склоне бед: в чем причина трагедии в Домбае
Эксперты винят погоду и человеческий фактор

«В результате обильных снегопадов наверху выпало около 2 м снега, в ночь на среду ожидается усиление снегопада», — добавило руководство комплекса.

О том, что на курорте «Эльбрус» закрыты канатные дороги и горнолыжные трассы стало известно 14 февраля.

Кроме того, сообщается, что в пятницу, 19 февраля, на курорте запланировала противолавинная обработка склонов, а также расчистка объектов инфраструктуры и восстановление трасс.

В пресс-службе также напомнили, что в связи с лавинной опасностью в Эльбрусском районе действует режим повышенной готовности. На фоне этого запрещено передвижение по экологической тропе Азау–Чегет, нахождение на Поляне Нарзанов и вблизи склонов гор.

Ранее в этот же день противолавинная служба провела управляемый спуск лавины в Эльбрусском районе. При этом во вторник в региональном главке МЧС предупредили, что в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 2 тыс. м лавиноопасно.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021