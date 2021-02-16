В Окружном проезде в Москве перекрыли две полосы из-за ДТП с тремя автомобилями
Две полосы перекрыли в Окружном проезде из-за аварии с тремя машинами. Об этом сообщили во вторник, 16 февраля, в пресс-службе столичного департамента транспорта.
«Окружной проезд, дом 24: столкнулись три автомобиля. Перекрыты две полосы в сторону шоссе Энтузиастов», —цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва». На месте работают городские службы.
Ранее в этот же день сообщалось, что водитель такси сбил человека на пешеходном переходе в районе Южнопортовый в Москве. Пострадавшего госпитализировали.
Пробки в столице вечером во вторник оцениваются в 10 баллов, передает RT. В столице продолжает идти снег, местами — гололедица. Увеличилось количество мелких ДТП.