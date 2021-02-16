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Финансовый эксперт рассказал о защите от банковских мошенников

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Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев рассказал о том, как лучше россиянам защитить свои накопления через соглашения с банками. Об этом во вторник, 16 февраля, он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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«Когда вы заключили с банком какой-нибудь договор, банк вам выдает карточку, где написан телефон. Этот телефон — для вас верная защита, не теряйте его», — сказал эксперт.

По его словам, что этот способ защиты от мошенников настоящий и действенный. Им не только можно, но и нужно пользоваться. Он заключил, что мошенники чаще всего сами присылают номер, по которому клиенту якобы необходимо позвонить.

Следует также обратить внимание на формулировку сообщения. От банков оно будет выглядеть приблизительно так: «Позвоните, пожалуйста, по телефону нашего банка, который вам выдали тогда, когда вы заключали с нами договор».

Ранее 16 февраля в Центробанке рассказали об уловках телефонных мошенников. Например, было отмечено, что злоумышленники вынуждают клиентов банков перевести им деньги на счет в другом банке, чтобы кредитная организация не могла предотвратить хищение. Кроме того, зачастую аферисты пытаются уговорить клиента снять деньги в банкомате и перевести их через платежный терминал другого банка.

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