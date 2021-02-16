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Функции Россвязи перешли в ведение Минцифры

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Россвязи передало государственные функции и полномочия Минцифры России. Об этом во вторник, 16 февраля, пишет пресс-служба министерства.

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Теперь в ведомство поступают обращения, связанные с оказанием госуслуг по выделению, изъятию, изменению и переоформлению ресурса нумерации, а также госуслуг по регистрации деклараций о соответствии средств связи и по предоставлению информации из реестра деклараций о соответствии.

Кроме того, через Минцифры теперь будет осуществлять регистрацию сертификатов соответствия системы сертификации в области связи. Также министерство обладает полномочиями по предоставлению информации из реестра сертификатов соответствия.

Наконец, в ведение ведомства передана государственная услуга по регулированию цен на присоединение и пропуск трафика, оказываемые операторами, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования.

В декабре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры завершить процесс ликвидации Россвязи и Роспечати до 30 июня 2021 года. Президент России Владимир Путин упразднил Россвязь и Роспечать 20 ноября.

Минцифры становится правопреемником ликвидированных агентств, включая обязательства, которые возникли в результате исполнения судебных решений. Решение было принято для совершенствования госуправления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сокращения административных барьеров и решения приоритетных задач в области цифровой экономики.

Кроме того, правительство объявило о старте с 1 января 2021 года реформы системы госуправления в России. В оптимизации в центральных аппаратах федеральных ведомств сократят штат на 5%, в территориальных органах — на 10%.

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