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Минюст не счел возможным освобождение Навального по требованию ЕСПЧ

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Россия не сможет освободить блогера Алексея Навального, которого осудили по делу «Ив Роше», по требованию ЕС, поскольку это станет грубым вмешательствам в работу судов РФ. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

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«Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за красную линию. Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права», — заявили ТАСС в ведомстве.

Ранее источник агентства, близкий к Совету Европы, сообщил, что организация может потребовать от РФ освобождения Навального через ЕСПЧ, сославшись на решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента суда.

В Минюсте же уточнили, что в силу принципа субсидиарности ЕСПЧ не имеет права отменять или менять решения национального суда.

«Во-вторых, обеспечительные меры вообще не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека, они исполняются скорее по доброй воле государств. Их исполнение не контролируется комитетом министров Совета Европы в отличие от «рутинных» постановлений ЕСПЧ», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, решение об освобождении осужденного будет противоречить правовой природе обеспечительных мер, целью которых является обеспечение нормального рассмотрения дел в ЕСПЧ.

В настоящее время Минюст состоит в переписке с Европейским судом по правам человека касательно заявления адвокатов Навального об условиях его содержания в СИЗО.

Алексея Навального, вернувшегося после лечения из клиники в Германии, задержали в московском аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев.

Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока. Так, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный только в течение 2020 года не менее шести раз не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

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