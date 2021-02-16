Автобусы и магазины Ульяновска проверяют на соблюдение мер профилактики

В Ульяновске проводятся профилактические рейды по проверке соблюдения мер профилактики в общественном транспорте и на объектах торговли. Только 15 февраля мониторинговые группы проверили 39 единиц транспорта и 18 магазинов. Во время рейда провели 58 профилактических бесед.

В состав групп входят представители добровольных народных дружин, районных администраций, полиции и управления гражданской защиты, рассказали ulpravda.ru в городской администрации.

Там объяснили, что ограничительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции продолжают действовать в Ульяновской области до 28 февраля, несмотря на некоторые послабления. Проверочные мероприятия в столице региона проходят ежедневно.