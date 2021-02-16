Новую школу планируют возвести в Усть-Куте Иркутской области

В Усть-Куте Иркутской области намерены возвести новое здание для школы № 7. Документы на включение в региональный рейтинг по строительству подготовит мэрия города, сообщает пресс-служба мэрии.

Как рассказал глава Усть-Кута Сергей Анисимов, проектно-сметная документация на школу не могла пройти экспертизу уже два раза. Чтобы решить проблему необходимо подготовить конъектурный анализ материалов, на эти работы уже найден субподрядчик. Он соберет необходимые для новой экспертизы документы, пишет ИА IrkutskMedia.

Новое здание школы будет рассчитано на 300 учащихся. По словам заммэра по соцвопросам, сейчас дети занимаются в здании, состоящем из трех блоков, два из которых деревянные.

Третий блок школы не используется уже много лет. В нем размещались несколько кабинетов, музыкальный и малый спортивный залы. Согласно экспертизе, помещения признали аварийными.

В середине января сообщалось, что для школьников из поселка Большое Голоустное в Иркутской области организовали учебный процесс на территории турбазы «Странник». Здание, где ранее учились дети, полностью сгорело в ноябре прошлого года.