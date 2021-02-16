В Японии определят количество одиноких людей с помощью переписи

Специальный отдел по вопросам одиночества при правительстве Японии будет заниматься в том числе определением количества одиноких жителей. Для этого будет проведена общенациональная перепись. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает The Sankei News.

Отмечается, что накануне министр Японии по вопросам одиночества и изоляции Тэцуси Сакамото встретился с представителем Демократической партии Юичиро Тамаки и заявил, что хотел бы провести соответствующее исследование.

О том, что при японском правительстве страны будет создан отдел по вопросам одиночества и изоляции Сакамото сообщил во вторник на пресс-конференции. Отдел будет организован до конца текущей недели. В него войдут 10 сотрудников министерства здравоохранения, министерства труда и социального обеспечения, а также министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий.

Они будут решать вопросы, связанные с ростом числа самоубийств в стране и бедности среди детей, которые усугубляются на фоне пандемии коронавируса.

По данным агентства Kyodo, в 2020 году впервые за 11 лет в Японии выросло число самоубийств. Рост составил 3,7%, покончили с собой 20,9 тыс. человек.

12 февраля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил, что в стране появится пост министра по проблемам одиночества и изоляции. Главой ведомства он назначил министра по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото, который должен будет совмещать две должности.