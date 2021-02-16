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Съедобные трубочки для напитков начали производить в Казани

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В Казани запустили производство биоразлагаемых трубочек для напитков. Как сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, такие трубочки после использования можно съесть.

На предприятии CLEAPL уже завершили пусконаладочные работы, там же планируется производить трубочки. По словам кандидата технических наук Ивана Захарова, решено использовать растительное сырье. В ходе научных изысканий была найдена формула. Ожидается, что трубочки будут делать из пшеничной муки. Об этом сообщает Inkazan.ru.

В конце января правительство Чехии приняло решение запретить производство и использование в стране пластиковой посуды и одноразовых изделий из пластмассы с 1 июля 2021 года. Документ направлен в парламент для окончательного утверждения. Таким образом Прага ответила на инициативу Еврокомиссии, которая призвала членов Евросоюза отказаться от пластика.

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