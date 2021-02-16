В Мосгордуме выступили за референдум по вопросу о будущем Лубянской площади

Вопрос о возвращении на Лубянскую площадь памятника Феликсу Дзержинскому необходимо вынести на референдум. Об этом во вторник, 16 февраля, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Уверен, что возвращение того или иного культурного объекта на историческое место должно происходить с учетом мнения жителей, архитекторов и историков. Если говорить о теме, которая сегодня широко обсуждается экспертами и общественностью, важно не забывать об исторической справедливости», — приводит слова парламентария «РИА Новости».

Он добавил, что вопрос об объекте на Лубянке важно рассмотреть в более широком историческом контексте.

По словам Шапошникова, время от времени идея возвращения памятника вновь обсуждается. Например, ее рассматривали депутаты Мосгордумы прошлого созыва.

Феликс Дзержинский был российским революционером и советским политическим деятелем. Стал основателем и руководителем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Своим приказом № 169 «О создании Иностранного отдела (ИНО) ВЧК» положил начало разведывательной службе СССР. В декабре пришлого года Службе внешней разведки страны исполнилось 100 лет.

В конце 2020 года в Оренбурге отреставрировали памятник другому революционеру — Петру Кобозеву, который находится в одноименном сквере. Бюст вернули на место в среду, 16 декабря.

Объект был установлен 4 ноября 1957 года. Авторами бюста выступили скульптор А. Черникова и архитектор П. Перминов.