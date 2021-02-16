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В Мосгордуме выступили за референдум по вопросу о будущем Лубянской площади

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Вопрос о возвращении на Лубянскую площадь памятника Феликсу Дзержинскому необходимо вынести на референдум. Об этом во вторник, 16 февраля, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

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«Уверен, что возвращение того или иного культурного объекта на историческое место должно происходить с учетом мнения жителей, архитекторов и историков. Если говорить о теме, которая сегодня широко обсуждается экспертами и общественностью, важно не забывать об исторической справедливости», — приводит слова парламентария «РИА Новости».

Он добавил, что вопрос об объекте на Лубянке важно рассмотреть в более широком историческом контексте.

По словам Шапошникова, время от времени идея возвращения памятника вновь обсуждается. Например, ее рассматривали депутаты Мосгордумы прошлого созыва.

Феликс Дзержинский был российским революционером и советским политическим деятелем. Стал основателем и руководителем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Своим приказом № 169 «О создании Иностранного отдела (ИНО) ВЧК» положил начало разведывательной службе СССР. В декабре пришлого года Службе внешней разведки страны исполнилось 100 лет.

В конце 2020 года в Оренбурге отреставрировали памятник другому революционеру — Петру Кобозеву, который находится в одноименном сквере. Бюст вернули на место в среду, 16 декабря.

Объект был установлен 4 ноября 1957 года. Авторами бюста выступили скульптор А. Черникова и архитектор П. Перминов.

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