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Эксперты назвали действенный способ завести машину зимой

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Сильные морозы могут существенно навредить работающему на бензине автомобилю, для предотвращения подобных проблем эксперты назвали способы завести замерзшую машину зимой. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщается на сайте aif.ru.

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По словам специалистов, на легкость запуска автомобиля серьезно влияет испаряемость бензина. Водители, которые залили летний бензин из канистры вместо зимнего, могут столкнуться с неприятными последствиями для любимой машины. Чтобы устранить неполадку, нужно обложить трубопровод ветошью и поливать горячей водой.

Кроме того, на дне топливного бака замерзает вода, что уже является одной из наиболее частых проблем. Владельцу автомобиля необходимо проверить наросты снега на деталях машины и согреть их горячей водой либо отвести транспорт в теплое помещение.

Эксперты также рекомендуют добавлять в бак обычный спирт. Он не даст замерзнуть воде в трубах.

Ранее в этот день МВД России прописало обязательные требования к состоянию автомобиля для прохождения техосмотра. Всего в новую редакцию закона «О техническом осмотре» включено около 80 пунктов. Изменения внесены накануне 1 марта, когда в России начнется «большая реформа» техосмотра.

Так, не получится пройти техосмотр в случае, если в автомобиле подтекает тормозная жидкость или нарушена герметичность трубопроводов, в случае если при повороте руля нужно будет прикладывать усилие или его движение не будет плавным во всем диапазоне его движения. Не будут допущены к осмотру автомобили со значительными трещинами со стороны водителя или если у ремней безопасности имеются дефекты.

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