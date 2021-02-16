Эксперты назвали действенный способ завести машину зимой

Сильные морозы могут существенно навредить работающему на бензине автомобилю, для предотвращения подобных проблем эксперты назвали способы завести замерзшую машину зимой. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщается на сайте aif.ru.

По словам специалистов, на легкость запуска автомобиля серьезно влияет испаряемость бензина. Водители, которые залили летний бензин из канистры вместо зимнего, могут столкнуться с неприятными последствиями для любимой машины. Чтобы устранить неполадку, нужно обложить трубопровод ветошью и поливать горячей водой.

Кроме того, на дне топливного бака замерзает вода, что уже является одной из наиболее частых проблем. Владельцу автомобиля необходимо проверить наросты снега на деталях машины и согреть их горячей водой либо отвести транспорт в теплое помещение.

Эксперты также рекомендуют добавлять в бак обычный спирт. Он не даст замерзнуть воде в трубах.

Ранее в этот день МВД России прописало обязательные требования к состоянию автомобиля для прохождения техосмотра. Всего в новую редакцию закона «О техническом осмотре» включено около 80 пунктов. Изменения внесены накануне 1 марта, когда в России начнется «большая реформа» техосмотра.

Так, не получится пройти техосмотр в случае, если в автомобиле подтекает тормозная жидкость или нарушена герметичность трубопроводов, в случае если при повороте руля нужно будет прикладывать усилие или его движение не будет плавным во всем диапазоне его движения. Не будут допущены к осмотру автомобили со значительными трещинами со стороны водителя или если у ремней безопасности имеются дефекты.