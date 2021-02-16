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В Германии оценили негативные последствия в случае отказа от СП-2

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Глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес в статье для газеты Handelsblatt перечислил возможные негативные последствия для экологии и энергетической системы Европы в случае отказа Германии от «Северного потока – 2».

Единство сомнения: что ждет «Северный поток – 2» в свете новых санкций
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По его словам, отказ Германии от относительно дешевого российского газа будет «фатальным», потому как ослабление немецкой экономики в итоге ударит по ЕС.

«Для Германии как промышленного региона было бы фатальным искусственное сокращение дешевого трубопроводного газа до того, как появятся альтернативы. Следствием этого будет завышение цен на газ и электроэнергию для потребителей и потеря рабочих мест», — отметил Гермес.

По его словам, даже если отказ от угля и ядерной энергетики в Германии не повысит потребление газа, добыча топлива в Нидерландах, которая прекратится в 2022 году, должна компенсироваться. Дорогой американский СПГ может привести к негативным последствиям для экологии, в частности из-за способа производства.

В статье он также затронул экологический аспект. Так, по словам специалиста, трубопровод «Северный поток – 2» является современным, а значит, лучше защищен от утечек газа, чем старые трубопроводы.

Ранее в этот же день стало известно, что Вашингтон начал переговоры с Берлином по проекту «Северный поток – 2». В частности, они должны коснуться будущего газопровода, включая санкции против компаний, участвующих в строительстве проекта.

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил во вторник, что инвесторы проекта борются за его судьбу и вносят вклад в его завершение. По его словам, замедление в этом вопросе влияет на эффективность инвестиций.

12 февраля американские сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин призвали президента США Джозефа Байдена ввести санкции в отношении газопровода. В этот же день в Госдепе США назвали санкции в отношении этого проекта одним из важных инструментов в текущей ситуации.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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