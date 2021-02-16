Завод по производству фанеры построят в Иркутской области

В Боханском районе Иркутской области построят новый завод по глубокой переработке древесины. Об этом сообщает пресс-служба агентства инвестиционного развития Иркутской области.

Предприятие займется производством фанеры. По словам руководителя проекта Глеба Снимщикова, в основном продукция будет поставляться в регионы Сибири и Дальнего Востока.

Объем инвестиций в проект составит 203 млн рублей. Благодаря его реализации будет создано 65 рабочих мест.

Строительство завода уже началось. Запуск запланирован на 2023 год, пишет ИА IrkutskMedia.

Как отмечает зампред правительства Иркутской области, председатель правления Фонда развития промышленности региона Руслан Ситников, власти готовы оказывать поддержку предпринимателям, делающим шаги по переходу с заготовок леса и его реализации в сыром виде на создание конечной продукции с высокой добавленной стоимостью.