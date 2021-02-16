Еще трое участников «Хора Турецкого» попали в черный список Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще троих участников группы «Хор Турецкого». Это следует из информации ведомства от 16 февраля.

Речь идет о Михаиле Турецком, Игоре Звереве и Евгении Тулинове. На данный момент в списке числятся 174 человека.

При этом глава минкульта Украины Александр Ткаченко ранее в феврале заявлял, что запрет на въезд российскому деятелю культуры на территорию страны не должен относиться к его творчеству, пишет «РИА Новости».

11 февраля стало известно, что в ведомство внесло в черный список еще семь российских музыкантов и актеров, среди которых пять участников группы «Хор Турецкого» — Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Контантин Кабанов и Михаил Кузнецов, а также актеры фильма «Крым» Роман Курцын и Евгения Лапова.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.