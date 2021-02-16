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Пять дорожных участков дополнительно отремонтируют в Биробиджане в этом году

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В Биробиджане в 2021 году за счет экономии средств отремонтируют на пять участков дорог больше, чем планировалось изначально. Об этом ИА EAOMedia сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Как рассказал мэр Александр Головатый, по 13 из 16 дорог уже прошли аукционы. По их итогам образовалась экономия средств, которые решено направить на ремонт еще нескольких дорог. Также выделить дополнительные средства на эти цели принял решение губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Речь идет об участках на улицах Горького, Октябрьская, Трансформаторная, Тихонькая и Заливная. Сотрудники управления ЖКХ мэрии сейчас составляют по ним смету.

Отмечается, что работы на улице Горького изначально планировались на 2022 год.

Сейчас продолжается подготовка необходимой документации по улице Карла Маркса и улице Биршоссе, где будут приведены в порядок сразу два участка.

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