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В ООН выразили надежду на объединение усилий РФ и США по Сирии

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Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен выразил надежду на то, что Москва объединит усилия с новыми американскими властями для продвижения политического урегулирования сирийского конфликта. Об этом он заявил во вторник, 16 февраля, в кулуарах международной встречи в астанинском формате по Сирии в Сочи.

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«Я надеюсь, что это будет так. Мы видели хорошее сотрудничество между ними, поэтому да, я на это надеюсь», — цитирует «РИА Новости» ответ Педерсена на соответствующий вопрос.

Ранее в ходе встречи спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев отметил, что Россия рассчитывает дать импульс процессу сирийского урегулирования.

На встречу прибыли делегации ООН, России, Турции, Ирана, а также оппозиции и правительства Сирии. Российская сторона отправила приглашение США, однако американская сторона отказалась от участия.

Переговоры будут проходит на протяжении двух дней — 16 и 17 февраля. Первый день встречи участники проведут в двусторонних и трехсторонних консультациях, а на второй день состоится пленарное заседание.

Ранее, 9 февраля, Педерсен по итогам закрытой встречи Совета Безопасности по Сирии заявил, что пятая встреча конституционного комитета Сирии не дала результатов. Он отметил, что внес свои предложения в совет по изменению текущей работы комитета в связи с ситуацией.

Предыдущая встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате прошла в Нур-Султане 10–11 декабря 2019 года. В ней приняли участие делегации правительства арабской страны и сирийской вооруженной оппозиции. Наблюдателями выступили представители ООН, Иордании, Ирака и Ливана.

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