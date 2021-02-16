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Спрос россиян на бумаги иностранных эмитентов не ослабнет

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Повышенный интерес россиян к ценным бумагам зарубежных компаний, в первую очередь американских и европейских, продолжится и в 2021 году, поделился с «Известиями» аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Однако он полагает, что вряд ли рекорды прошлого года повторятся.

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Первопричиной беспрецедентного притока частных инвесторов на фондовый рынок в 2020-м стали низкие ставки на депозиты, объясняет эксперт. Также влияние оказало повышение финансовой грамотности населения, которое ранее для сбережения средств помимо банковских вкладов прибегало к покупке недвижимости, земельного участка или валюты. Но главной для людей стала неплохая доходность инструментов рынка акций в отличие от ставок депозитов, оказавшихся по итогам года ниже значения инфляции, подчеркнул он.

«Сейчас россияне активно осваивают фондовую биржу, потенциал которой еще далеко не исчерпан. Наша страна в этом плане отстала от всего остального мира, в частности США и Европы, где инвестиции в акции среди простого населения достаточно популярны. Если на американском рынке доля розничных инвесторов превышает половину основного населения, то в России пока этот показатель равен порядка 10–15%», — рассказал Алексей Коренев.

По словам аналитика, в будущем спрос на ценные бумаги американских и европейских компаний также сохранится. В первую очередь выбор розничных инвесторов будет обусловлен надежностью и перспективностью иностранных фирм, а также богатой историей зарубежного фондового рынка и показателями прибыли. Например, американские индексы в 2020-м продемонстрировали беспрецедентный рост, несмотря на пандемию и кризис, отметил он.

Не отстают от трендов, как добавляет Алексей Коренев, и профессиональные участники рынка, предоставляя на спрос граждан всё больше инструментов в виде акций и облигаций зарубежных эмитентов.

В опубликованном 16 февраля обзоре Банка России говорилось, что в 2020 году граждане страны вложили в иностранные акции 415 млрд рублей.

До этого глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ОФЗ-н являются ценными бумагами, гарантирующими инвесторам сохранность сбережений и доход. По его словам, в настоящее время наблюдается повышенный интерес к инвестированию сбережений.

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