Мурашко заявил о риске инфаркта и инсульта у перенесших COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во вторник, 16 февраля, заявил, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), перенесшие коронавирусную инфекцию, подвержены риску возникновения инсультов или инфарктов.

Причиной этого, по его словам, является влияние коронавируса на свертываемость крови. Поэтому вышеуказанной категории пациентов необходимо скорректировать терапию.

«Пациенты [с ССЗ], перенесшие COVID-19, в последующем должны быть приглашены в амбулаторно-поликлиническое подразделение, им должна быть откорректирована терапия, поскольку видим, что перенесенное заболевание часто вызывает изменение свертывающей системы крови и может приводить к острым нарушениям, в частности инфарктам миокарда и инсультам», — сказал он в эфире «России 24».

27 января ученые из США пришли к выводу, что количество случаев развития кардиологических болезней и смертей от них заметно вырастет в ближайшие годы из-за пандемии коронавируса.

Эксперты тогда выразили уверенность, что коронавирус способен проникать в определенные клетки сердца и сосудов и нарушать их нормальную работу.

По данным оперштаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в России на 16 февраля, в стране выявлено 4 099 323 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 979 летальных исходов, выздоровело 3 624 663 человека.

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