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Мурашко заявил о риске инфаркта и инсульта у перенесших COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во вторник, 16 февраля, заявил, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), перенесшие коронавирусную инфекцию, подвержены риску возникновения инсультов или инфарктов.

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Причиной этого, по его словам, является влияние коронавируса на свертываемость крови. Поэтому вышеуказанной категории пациентов необходимо скорректировать терапию.

«Пациенты [с ССЗ], перенесшие COVID-19, в последующем должны быть приглашены в амбулаторно-поликлиническое подразделение, им должна быть откорректирована терапия, поскольку видим, что перенесенное заболевание часто вызывает изменение свертывающей системы крови и может приводить к острым нарушениям, в частности инфарктам миокарда и инсультам», — сказал он в эфире «России 24».

27 января ученые из США пришли к выводу, что количество случаев развития кардиологических болезней и смертей от них заметно вырастет в ближайшие годы из-за пандемии коронавируса.

Эксперты тогда выразили уверенность, что коронавирус способен проникать в определенные клетки сердца и сосудов и нарушать их нормальную работу.

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По данным оперштаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в России на 16 февраля, в стране выявлено 4 099 323 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 979 летальных исходов, выздоровело 3 624 663 человека.

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