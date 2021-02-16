Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Эксперты заявили о превращении пандемии коронавируса в эндемию
Общество
Правительство выделит свыше 25,4 млрд рублей на финансирование медучреждений
Мир
Премьер Украины заявил об отсутствии препятствий для вступления страны в НАТО
Общество
ГП утвердила обвинение против норильских чиновников из-за аварии на ТЭЦ
Мир
На Украине сравнили с актом капитуляции выполнение Минских соглашений
Мир
Взрыв на газораспределительном узле в Луганске признали диверсией
Спорт
Карацев встретится с Джоковичем в полуфинале Australian Open
Мир
Посол РФ опроверг сведения о гибели российских инструкторов в ЦАР
Политика
Дегтярев доложил Путину о работе властей Хабаровского края за полгода

Трампа обвинили в сговоре с крайне правыми группами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представитель демократов штата Миссисипи Бенни Томпсон подал гражданский иск в федеральный суд, обвинив бывшего президента США Дональда Трампа и поверенного в его делах Руди Джулиани в сговоре с крайне правыми группировками Proud Boys и Oath Keepers с целью подстрекательства к восстанию 6 января. Об этом 16 февраля сообщает CNN.

Вина отказана: что последует за оправданием Трампа сенатом США
Процесс импичмента против экс-президента сработал на раскол американского общества

Иск стал первым гражданским документом, поданным против политика в связи с нападением на Капитолий США. Он поступил в канцелярию через несколько дней после того, как сенат оправдал Трампа в процедуре импичмента.

Если суд рассмотрит иск, то бывший президент и другие политики дадут показания, раскрывая детали и доказательства, которые не были обнародованы во время процесса импичмента.

Томпсон указывает на слова и твиты Трампа в месяцы, предшествовавшие восстанию. По мнению истца, политик готовил своих сторонников к атаке, чтобы помешать конгрессу подтвердить результаты выборов 2020 года 6 января.

В иске цитируется редко используемый федеральный закон, принятый после гражданской войны, который был предназначен для борьбы с насилием со стороны ку-клукс-клана. Закон позволяет возбуждать гражданские иски против людей, которые используют «силу, запугивание или угрозы», чтобы помешать кому-либо выполнять свои служебные обязанности.

13 февраля американский сенат оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. За оправдание экс-лидера США проголосовали 57 сенаторов, 43 высказались за то, чтобы осудить Трампа. Отмечается, что среди проголосовавших за осуждение бывшего президента не только демократы, но и семь представителей Республиканской партии.

Импичмент не набрал необходимых двух третей голосов, Трамп был оправдан по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Юристы Трампа называли процесс против него неконституционным политическим театром демократов и призывали сенат оправдать политика.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021