Трампа обвинили в сговоре с крайне правыми группами

Представитель демократов штата Миссисипи Бенни Томпсон подал гражданский иск в федеральный суд, обвинив бывшего президента США Дональда Трампа и поверенного в его делах Руди Джулиани в сговоре с крайне правыми группировками Proud Boys и Oath Keepers с целью подстрекательства к восстанию 6 января. Об этом 16 февраля сообщает CNN.

Иск стал первым гражданским документом, поданным против политика в связи с нападением на Капитолий США. Он поступил в канцелярию через несколько дней после того, как сенат оправдал Трампа в процедуре импичмента.

Если суд рассмотрит иск, то бывший президент и другие политики дадут показания, раскрывая детали и доказательства, которые не были обнародованы во время процесса импичмента.

Томпсон указывает на слова и твиты Трампа в месяцы, предшествовавшие восстанию. По мнению истца, политик готовил своих сторонников к атаке, чтобы помешать конгрессу подтвердить результаты выборов 2020 года 6 января.

В иске цитируется редко используемый федеральный закон, принятый после гражданской войны, который был предназначен для борьбы с насилием со стороны ку-клукс-клана. Закон позволяет возбуждать гражданские иски против людей, которые используют «силу, запугивание или угрозы», чтобы помешать кому-либо выполнять свои служебные обязанности.

13 февраля американский сенат оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. За оправдание экс-лидера США проголосовали 57 сенаторов, 43 высказались за то, чтобы осудить Трампа. Отмечается, что среди проголосовавших за осуждение бывшего президента не только демократы, но и семь представителей Республиканской партии.

Импичмент не набрал необходимых двух третей голосов, Трамп был оправдан по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Юристы Трампа называли процесс против него неконституционным политическим театром демократов и призывали сенат оправдать политика.