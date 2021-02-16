Онлайн-платформу по объектам благоустройства запустили в Удмуртии

Жители Удмуртии смогут выбрать территории и учреждения, которые нуждаются в реконструкции и обустройстве в 2022 году через новую онлайн-платформу, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. По словам заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Максима Егорова, регистрация доступна через Госуслуги.

Голосование запустят уже 26 апреля. Оно продлится до 30 мая. На платформе пользователи смогут выбрать свой регион и объект благоустройства, передает udm-info.ru. В опросе смогут участвовать не только горожане, но и жители районов.

За четыре года в Удмуртии благоустроено 740 дворов и почти 300 общественных пространств. В 2021 году планируют привести в порядок 100 скверов и парков, 84 двора.