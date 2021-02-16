Пострадавшая экс-супруга Епифанцева подаст в суд после драки в баре в Петербурге

Актриса Анастасия Веденская — бывшая жена актера Владимира Епифанцева — подаст в суд на обидчицу после произошедшей драки в одном из петербургских баров. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает 5-tv.ru.

«Сейчас будет проведена экспертиза повреждений, нанесенных Анастасии, и после этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела. И решится вопрос о статье, по которой оно будет возбуждено. Это зависит в том числе от тяжести вреда здоровью, который причинен Анастасии», — рассказал телеканалу адвокат, представляющий интересы артистки.

Веденская собирается подавать иск в суд в рамках уголовного дела. По словам адвоката, артистка не будет прощать полученные травмы лица ударившей ее обидчице.

«Мы, скорее всего, будем заявлять какие-то исковые требования, но в рамках уголовного дела — гражданский иск. Она не готова с ней мириться, не готова вести какие-то переговоры, но тем не менее вред причинен, в том числе моральный, материальный», — заключил адвокат.

Инцидент произошел ночью, 11 февраля. Российский актер Владимир Епифанцев устроил драку в одном из петербургских баров. Видео с камер наблюдения поступило в распоряжение «Известий».

На записи видно, как между артистом, отдыхавшим вместе с бывшей женой Анастасией Веденской в баре на улице Марата, и другими посетителями заведения начался конфликт. Актер был без обуви — он бросился на девушку, с которой у Веденской произошла ссора, а затем стал избивать присутствующих мужчин.

На место инцидента вскоре приехали сотрудники Росгвардии.

В 2018 году Епифанцев и Веденская развелись. По ее словам, совместная жизнь с актером приносила ей «только боль и разочарования» — Епифанцев не мог справляться с собственными эмоциями.