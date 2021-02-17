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Стартовал заочный этап Международного конкурса по ИИ для детей

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С 17 февраля запущен заочный этап Международного конкурса по искусственному интеллекту для детей, организованного «Сбером» и Альянсом в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в среду, 17 февраля, сообщили «Известиям» в пресс-службе финансовой организации.

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Участники должны будут продемонстрировать навыки использования технологий искусственного интеллекта, решая задачи по распознаванию лиц и установлению причинно-следственных связей в предложении. Для того чтобы попробовать свои силы, необходимо пройти регистрацию на платформе конкурса.

Прошедшие заочный этап участники продолжат работу в командах, получая более сложные задания от ведущих технологических компаний по 10 направлениям конкурса. Лучшие команды будут отобраны для участия в финале, который состоится в Москве в конце 2021 года. Общий призовой фонд составит 10 млн рублей.

«Мы сделали наш международный конкурс максимально доступным для любого школьника, который интересуется технологиями искусственного интеллекта. Задания квалификационного этапа не требуют специальной подготовки или оборудования, но в то же время это отличная возможность получить новые знания об ИИ и подготовиться к более сложным кейсам от технологических компаний», — заявила вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Марина Ракова.

Кроме того, в пресс-службе банка указали, что зарегистрированные на платформе участники получат доступ к подборкам полезных материалов по искусственному интеллекту и обучающим курсам. Кроме того, в рамках конкурса запланированы вебинары с ведущими экспертами по ИИ.

«Поэтому регистрируйтесь и пробуйте свои силы в решении задач на платформе, чтобы пройти в следующий этап. Мы приготовили для вас еще много интересного», — добавила Ракова.

Пройти регистрацию и решить задания квалификационного этапа возможно на платформе конкурса до 1 июля 2021 года.

В начале декабря 2020 года Сбербанк провел конференцию «Искусственный интеллект — главная технология XXI века». На ней выступила президент России Владимир Путин. Он сообщил, что в России в ближайшее время будут построены шесть крупных исследовательских центров в сфере IT. Кроме того, президент назвал развитие искусственного интеллекта основой «рывка вперед для всего человечества в своем развитии».

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