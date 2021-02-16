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Эксперты оценили размер трат россиян в ресторанах в День влюбленных

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Расходы россиян в кафе и ресторанах в День всех влюбленных 14 февраля 2021 года выросли на 66% по сравнению со средними данными февраля и показали максимум за последние полгода. Это следует из данных Tinkoff CoronaIndex, с которыми «Известия» ознакомились во вторник, 16 февраля.

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При этом в 2021 году россияне в День всех влюбленных потратили в ресторанах всего на 2% меньше, чем годом ранее. «Спрос на посещение кафе и ресторанов в России постепенно восстанавливается: средние траты на эти категории в феврале у жителей России меньше всего на 4%, чем в 2020 году», — отметили социологи.

Также аналитики сервиса безналичных чаевых, донатов и пожертвований CloudTips от «Тинькофф» и CloudPayments изучили статистику онлайн-чаевых, оставленных клиентами официантам в период с 1 по 14 февраля 2021 года.

Так, 14 февраля чаевые оставляли на 48% чаще (по количеству операций), но средняя переведенная сумма в этот день не отличалась от обычной и составила 261 рубль.

«Максимальная сумма переведенных онлайн-чаевых за одну трансакцию 14 февраля составила 5 тыс. рублей», — говорится в исследовании. И если обычно максимальный оборот онлайн-чаевых приходится на субботу (около 20% от недельного оборота», то на неделе с 8 по 14 февраля лидером стало воскресенье, на которое пришлось 23% общего оборота за неделю.

Согласно Tinkoff CoronaIndex, потребительская активность за последнюю неделю (с 8 по 14 февраля) выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего россияне тратили на прошлой неделе на цветы — расходы по сравнению с первой неделей февраля выросли на 107%. Турагентства увеличили выручку на 30% неделя к неделе, а салоны красоты — на 11%.

К сервису CloudTips в настоящее время подключены более 700 ресторанов и кафе.

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