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Шарий отреагировал на подозрение СБУ в госизмене

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Лидер украинской Партии Шария — блогер Анатолий Шарий во вторник, 16 февраля, прокомментировал факт предъявления ему подозрения в государственной измене со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).

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По словам Шария, подозрение ему не было вручено, он узнал о нем через Telegram.

«Мне никто не вручал подозрение. Я вот тут прочел о нем. Ну что я могу сказать… Сегодня арестовали Виктора Шария, который посмел сказать, что СБУ и «Нацкорпус» угрозами заставили его подать иск на Партию Шария», — сказал он на телеканале «112 Украина».

Шарий подчеркнул, что будет бороться за свои права в Европе, а не на Украине.

Также во вторник Шарий сообщил о том, что 16 февраля в Днепре был арестован его однофамилец Виктор Шарий, который ранее подавал иск на Партию Шария, но отозвал его. Блогер напомнил, что ранее Виктор Шарий заявлял о шантаже со стороны СБУ и «Нацкорпуса», которые вынудили его подать иск против партии.

Ранее в этот же день стало известно, что СБУ объявила Анатолию Шарию подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины — «Государственная измена» и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

Помимо этого, в ведомстве указывали на якобы подтвержденные экспертизой факты подрывной деятельности Шария против Украины.

Блогер известен критикой действий Киева в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ноябре 2020 года в отношении Шария СБУ завела уголовное дело.

15 июля прошлого года журналистка Ольга Шарий сообщила, что неизвестные напали на члена Партии Шария в Киеве, избили его и забрызгали газом. В конце того же месяца видеоблогер рассказал об очередном нападении на сторонника его политической партии.

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