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Пожар в торговых рядах в Волгограде ликвидировали

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Пожар на рынке в Волгограде, охвативший торговые павильоны на площади 2 тыс. кв. м, ликвидирован. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

«В результате слаженных действий пожарных в 15:15 мск удалось ликвидировать открытое горение. На настоящий момент происходит разборка и проливка территории», — отметили в ведомстве.

По данным МЧС, к тушению возгорания привлекались 76 человек и 20 единиц техники. С территории рынка было эвакуировано порядка 150 человек.

О пожаре в торговых рядах в Дзержинском районе города сообщалось ранее в этот же день. На месте пожара в ходе его тушения было обнаружено тело женщины. По факту ее гибели следователи организовали доследственную проверку.

Движение рядом с рынком было перекрыто. Причины случившегося устанавливаются.

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