Младенец умер после отравления алкоголем из молока матери на Алтае

В Горно-Алтайске четырехмесячный ребенок умер из-за отравления алкоголем, содержавшимся в молоке его матери. Об этом сообщил в пресс-службе региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 11 января. По данным следователей, 32-летняя мать ребенка отмечала свой день рождения и употребляла спиртные напитки. После завершения застолья она легла спать со своим малолетним сыном.

«Женщина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, достоверно зная, что в ее грудном молоке содержится спирт, опасный для жизни и здоровья младенца, в ночь с 11 на 12 января 2021 года путем грудного вскармливания дважды накормила четырехмесячного ребенка молоком, что привело к смертельному отравлению младенца», — завили в ведомстве в понедельник, 15 февраля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют условий воспитания малолетних детей в семье погибшего малыша.

В ноябре прошлого года в подмосковной Ивантеевке двухлетний мальчик умер в реанимации после того как выпил раствор уксусной кислоты.