Принцип шведского стола могут ввести в школьных столовых Башкирии

В школьных столовых Башкирии могут ввести принцип шведского стола. Такой вариант организации питания предложил рассмотреть глава Госсобрания республики Константин Толкачев.

Спикер парламента дал поручение обсудить проблемы организации питания в школьных столовых со всеми заинтересованными сторонами: представителями Роспотребнадзора, родителями и операторами школьного питания.

Толкачев считает, что необходимо выработать рекомендации для приведения системы питания в соответствие с требованиями Роспотребнадзора. Он, в частности, предлагает позаимствовать опыт школ, где используются интересные практики, в том числе принцип шведского стола.

ИА «МедиаКорСеть» напоминает, что около 68% жителей Башкирии, участвовавших в исследовании Общественной палаты Башкирии, выразили удовлетворение школьным питанием. Однако глава республики Радий Хабиров признал неэффективность организации обедов в школах и поручил правительству и своей администрации разобраться с проблемой.