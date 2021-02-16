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Принцип шведского стола могут ввести в школьных столовых Башкирии

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В школьных столовых Башкирии могут ввести принцип шведского стола. Такой вариант организации питания предложил рассмотреть глава Госсобрания республики Константин Толкачев.

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Спикер парламента дал поручение обсудить проблемы организации питания в школьных столовых со всеми заинтересованными сторонами: представителями Роспотребнадзора, родителями и операторами школьного питания.

Толкачев считает, что необходимо выработать рекомендации для приведения системы питания в соответствие с требованиями Роспотребнадзора. Он, в частности, предлагает позаимствовать опыт школ, где используются интересные практики, в том числе принцип шведского стола.

ИА «МедиаКорСеть» напоминает, что около 68% жителей Башкирии, участвовавших в исследовании Общественной палаты Башкирии, выразили удовлетворение школьным питанием. Однако глава республики Радий Хабиров признал неэффективность организации обедов в школах и поручил правительству и своей администрации разобраться с проблемой.

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