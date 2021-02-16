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Один из самых проблемных в «новой Москве» жилых проектов достроят летом 2021-го

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Жилой комплекс «Баркли Медовая долина» в «новой Москве» будет введен в эксплуатацию в 3 квартале 2021 года, сообщил «Известиям» директор по девелопменту «РКС Девелопмент» Сергей Самойленко.

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«До 30 июня 2021 года планирурем получение заключения о соответствии строительства ( ЗОС), значит, в июле-августе будет получено разрешение на ввод», — уточнил он.

ЖК «Баркли Медовая долина» на 2 тыс. квартир строится в деревне Крекшино в новой Москве. Элитный девелопер «Баркли» сдал первую очередь ЖК в начале 2018 года. Сроки ввода оставшихся корпусов неоднократно сдвигались. Компания обещала завершить стройку к июню 2020 года, но вновь не выдержала график. Достраивать проект «Баркли» стала помогать компания «РКС девелопмент».

Сейчас дома второй очереди на 95% готовы к вводу, сообщили в компании.

Ключевым драйвером восстановления темпов строительства стало получение кредитной линии от Промсвязьбанка в размере 1,38 млрд рублей в ноябре прошлого года, сказал финансовый директор корпорации «Баркли» Алексей Рюмин. Эта сумма была направлена на завершение строительства, закупку строительных материалов и оплату работ подрядчикам, добавил он.

На сегодняшний день, готовятся к получению ЗОС 4-й и 6-й корпуса проекта. В них завершены работы по возведению всех основных капитальных, межкомнатных и ограждающих конструкций, произведено остекление, проведены кровельные и наружные сети газопровода. Дома подключены к водопроводной сети. Завершаются работы по устройству утеплителя по наружным стенам фасада, чистовой отделке МОПов, ведутся работы по благоустройству придомовой территории, облицовке наружных стен клинкерной плиткой и керамогранитом. Завершается разведение электрики, отопления, водоснабжения во всех секциях. Производятся работы по монтажу лифтового оборудования, установке квартирных и межкомнатных дверных блоков газового оборудования в котельных. Закончено возведение металлоконструкций на кровле, рассказал он.

В конце декабря сообщалось, что в Хабаровске ввели в техническую эксплуатацию проблемный дом на улице Алексеевской, завершения строительства которого дольщики ждали около пяти лет.

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