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Послы из ЕС прибыли в НКО «Мемориал» на фоне обсуждения санкций против РФ

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Послы Франции и Германии в России Пьер Леви и Геза Андреса фон Гайр замечены во вторник, 16 февраля, у здания НКО «Мемориал» (признан иностранным агентом) в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Дипломаты не стали отвечать на многочисленные вопросы журналистов о целях прибытия в организацию. Но, по неподтвержденным данным, визит послов объясняется планами Брюсселя ввести новые санкции в отношении Москвы.

На встрече присутствуют, по некоторым данным, глава НКО Ян Рачинский, руководитель правозащитного центра Александр Черкасов и его заместитель.

Они вместе с европейскими дипломатами обсудили российских предпринимателей и должностных лиц, которые попадут под новые ограничения.

На прошлой неделе стало известно, что Евросоюз может ввести новые санкции против России в феврале. Тогда сообщалось, что Германия и Франция, вероятно, откажутся от поддержки более жестких мер в отношении Москвы, к которым стремятся некоторые из их европейских союзников.

9 февраля официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала предательством обсуждения сторонников блогера Алексея Навального о введении санкций против Москвы. За день до этого в Польше прошла видеоконференция представителей 27 стран ЕС с исполнительным директором Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Владимиром Ашурковым и соратником Навального Леонидом Волковым. Они призвали ввести санкции против РФ.

Захарова также прокомментировала недавнее письмо новому президенту США Джозефу Байдену с требованием ввести санкции против 35 российских граждан, подписанное Ашурковым. По ее словам, очевидно, что Ашурков предлагал, например, британцам такую деятельность и активность, которая могла бы идти на пользу банкам Великобритании, при этом наносила бы удар по банковской системе в России. Захарова добавила, что Запад не рассматривает указанных лиц в качестве личностей или серьезных политических фигур, но подобных людей используют как инструмент бесконечного давления и попыток влияния на Москву.

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