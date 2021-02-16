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Названа дата старта нового сезона чемпионата России по футболу

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Новый сезон «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) стартует 25 июля 2021 года. Завершится чемпионат 22 мая 2022 года. Об этом говорится в сообщении, появившемся на сайте турнира во вторник, 16 февраля.

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Решение было принято в ходе голосования за структуру календаря сезона-2021/22 во время общего собрания РПЛ, состоявшегося ранее во вторник в онлайн-формате.

При этом проведение заключительного 30-го тура нынешнего сезона премьер-лиги запланировано на 16 мая. На сегодняшний день в чемпионате сыграно 19 туров.

Отмечается, что участники совещания также приняли поправки в так называемый санитарный регламент турнира. Согласно изменениям, теперь при размещении зрителей на трибунах клубы определяют социальную дистанцию на основании требований регионального отделения Роспотребнадзора. Раньше они должны были обеспечить рассадку зрителей с соблюдением дистанции между людьми не менее 1,5 м.

Кроме того, в ходе совещания было принято решение о выделении футбольному клубу «Тамбов» обязательных выплат от РПЛ.

«Поддержали досрочное выделение «Тамбову» обязательных выплат от РПЛ, но при выполнении клубом требований, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников», — говорится в сообщении.

В РПЛ также отметили, что клуб известил лигу о снятии команды с Молодежного первенства России.

О том, что «Тамбов» испытывает серьезные финансовые проблемы, стало известно в конце января 2021 года. Отмечалось, что ситуация такова, что клуб может сняться по ходу розыгрыша чемпионата России по футболу.

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