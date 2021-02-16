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Дело возбудили в Орле из-за «торможения» капремонта

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СУ СКР по Орловской области возбудило уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.

В ведомстве ИА «Абирег» пояснили, что чиновники допустили нарушения при реализации программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Следствие считает, что в период с января 2018 года по декабрь 2020 года сотрудники департамента не контролировали должным образом деятельность регионального Фонда капитального ремонта.

Кроме того, чиновники не провели аукционы по отбору подрядчиков для работы в домах, которые должны были отремонтировать в 2020 году, чтобы реализовать программу в полном объеме. На эти цели было выделено более 1 млрд рублей, но департамент не обеспечил окончание капремонта 43 домов в установленный срок.

Агентство поясняет, что тема капремонта является болезненной для Орловской области. За превышение полномочий и служебный подлог ранее был осужден Денис Блохин, руководивший департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно.

Под следствием находится бывший руководитель регионального Фонда капремонта Роман Игнатушин. СМИ называли его королем отписок. В отношении Игнатушина возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

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