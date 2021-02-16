Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Эксперты заявили о превращении пандемии коронавируса в эндемию
Общество
Правительство выделит свыше 25,4 млрд рублей на финансирование медучреждений
Мир
Премьер Украины заявил об отсутствии препятствий для вступления страны в НАТО
Общество
ГП утвердила обвинение против норильских чиновников из-за аварии на ТЭЦ
Мир
На Украине сравнили с актом капитуляции выполнение Минских соглашений
Мир
Взрыв на газораспределительном узле в Луганске признали диверсией
Спорт
Карацев встретится с Джоковичем в полуфинале Australian Open
Мир
Посол РФ опроверг сведения о гибели российских инструкторов в ЦАР
Политика
Дегтярев доложил Путину о работе властей Хабаровского края за полгода

Участников кибербуллинга в Нижнем Тагиле взяли под наблюдение

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тагильские школьники, активные участники группы кибербуллинга во «ВКонтакте», будут находиться под особым вниманием в учебных учреждениях. У этого паблика было было около 6,5 тыс. подписчиков. Скрытые администраторы выкладывали на страницу без разрешения фотографии детей с нелестными подписями, оскорбляли их, побуждали к нанесению травм, а также требовали деньги за удаление постов.

Для затравки: с буллингом предлагают бороться комплексно
По данным исследований, с травлей сталкиваются почти 28% российских школьников

Группу закрыли 11 февраля, сообщает TagilCity.ru. В комментировании постов участвовали дети из школ №№ 8, 87, 4 и 9. После публикации управление образования Нижнего Тагила провело в этих уреждениях профилактические мероприятия.

В педагогических коллективах проведена работа, дети будут находиться под особым вниманием, рассказали в ведомстве.

Ранее социальная сеть TikTok и региональная общественная организация Центр интернет-технологий (РОЦИТ) запустили кампанию против кибербуллинга #ДариПозитив. Авторы контента и звезды создавали обучающие видеоролики с призывом уважительно и толерантно относиться друг к другу. Кроме того, они продемонстрировали последствия от разных проявлений буллинга. В свою очередь, эксперты РОЦИТ поделились полезными советами и рекомендациями по теме кибербуллинга.

Специалисты Mail.ru Group провели исследование поведения юзеров в интернете и 11 ноября сообщили, что 60% пользователей Рунета, встречаясь с агрессией в адрес других людей, занимают наблюдательную позицию.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021