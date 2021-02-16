Участников кибербуллинга в Нижнем Тагиле взяли под наблюдение

Тагильские школьники, активные участники группы кибербуллинга во «ВКонтакте», будут находиться под особым вниманием в учебных учреждениях. У этого паблика было было около 6,5 тыс. подписчиков. Скрытые администраторы выкладывали на страницу без разрешения фотографии детей с нелестными подписями, оскорбляли их, побуждали к нанесению травм, а также требовали деньги за удаление постов.

Группу закрыли 11 февраля, сообщает TagilCity.ru. В комментировании постов участвовали дети из школ №№ 8, 87, 4 и 9. После публикации управление образования Нижнего Тагила провело в этих уреждениях профилактические мероприятия.

В педагогических коллективах проведена работа, дети будут находиться под особым вниманием, рассказали в ведомстве.

Ранее социальная сеть TikTok и региональная общественная организация Центр интернет-технологий (РОЦИТ) запустили кампанию против кибербуллинга #ДариПозитив. Авторы контента и звезды создавали обучающие видеоролики с призывом уважительно и толерантно относиться друг к другу. Кроме того, они продемонстрировали последствия от разных проявлений буллинга. В свою очередь, эксперты РОЦИТ поделились полезными советами и рекомендациями по теме кибербуллинга.

Специалисты Mail.ru Group провели исследование поведения юзеров в интернете и 11 ноября сообщили, что 60% пользователей Рунета, встречаясь с агрессией в адрес других людей, занимают наблюдательную позицию.