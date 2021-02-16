МЧС предупредило об опасности схода лавин

В Кабардино-Балкарии провели управляемый спуск лавины. Огромная масса снега обрушилась в районе Эльбруса. Противолавинная служба вела превентивную работу, сообщает телеканал «Известия». Один из снарядов пушки привел к сдвигу снежного покрова. На пути следования лавины оказались несколько человек. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. 14 февраля на курорте «Эльбрус» закрыли канатные дороги и горнолыжные трассы. МЧС предупреждает об опасности схода лавин в горах выше 2 тыс. м.

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