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Названы самые популярные авто европейских брендов в России

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В 2020 году в России было продано 445,5 тыс. новых автомобилей европейских брендов, что на 5% меньше, чем в 2019 году. Об этом 16 февраля сообщает «Автостат».

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Самой востребованной моделью на рынке стал Volkswagen Polo, объем продаж которого в прошлом году составил 58,5 тыс. автомобилей. На втором месте находится лифтбек Skoda Rapid, который выбрали 35,2 тыс. россиян. Третье место занимает кроссовер Volkswagen Tiguan с результатом 33 тыс. автомобилей.

В топ-10 самых популярных в России автомобилей европейских брендов по итогам 2020 года вошли также Renault Logan (32,6 тыс. ед.), Renault Duster (31,6 тыс. ед.), Renault Sandero (26 тыс. ед.), Skoda Octavia (21,6 тыс. ед.), Skoda Kodiaq (20,6 тыс. ед.), Renault Kaptur (20,3 тыс. ед.) и Renault Arkana (16,8 тыс. ед.).

9 февраля сообщалось, что импорт легковых автомобилей в Россию в 2020 году сократился на 19,7% по сравнению с показателем 2019 года, до 243,2 машин.

За отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на $5,4 млрд. При этом в декабре было импортировано 28,9 тыс. машин (+0,2% к ноябрю 2020 года).

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