ГП утвердила обвинение против норильских чиновников из-за аварии на ТЭЦ

Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении двух чиновников мэрии Норильска, не сообщивших о разливе топлива на ТЭЦ, сообщается на сайте ведомства 16 февраля.

«Заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска и сотрудника этого же подразделения», — следует из сообщения.

Уточняется, что обвинение выдвинуто по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Дело будет направлено для рассмотрения в Норильский городской суд Красноярского края.

Ранее, 12 февраля, СК сообщил о завершении расследования дела о халатности в отношении оперативного дежурного ЕДДС управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации Норильска Дениса Кулаева и и.о. начальника управления Вячеслава Иващенко.

По версии следствия, 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось свыше 21 тыс. т дизельного топлива в окружающую среду. Кулаев и Иващенко, получив сообщение о разливе, не приняли мер по локализации и ликвидации ЧП. Их бездействие привело к распространению и проникновению дизельного топлива в почву и водоемы большой территории региона.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 млрд рублей, однако «Норникель» счел эту сумму неверной и собирался оспорить в суде методику расчета. Арбитраж в этом споре встал на сторону федерального ведомства и 5 февраля взыскал с компании 146,2 млрд рублей. В отношении экс-главы Норильска Рината Ахметчина также вынесли приговор, признав его виновным в халатности.