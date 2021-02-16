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Взрыв на газораспределительном узле в Луганске признали диверсией

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Взрыв на газораспределительном узле в Луганске министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) квалифицировало как диверсию. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Факт взрыва газопровода квалифицирован как «Диверсия», согласно ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса ЛНР. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, диверсия была совершена неизвестными с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности республики. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи министерства.

ЧП произошло вечером накануне на газораспределительном узле на улице 2-я Беломорская. Сообщалось, что на объекте произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием. Высота пламени достигала 20 м.

Пожарным и специалистам газовой службы удалось ликвидировать возгорание, а утром во вторник ремонт поврежденного участка газопровода был завершен.

Погибших и пострадавших в результате случившегося нет. Однако при пожаре была повреждена линия электропередачи. На место происшествия выезжал министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Евгений Кацавалов.

Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник после известий о случившемся напомнил, что ровно месяц назад произошел взрыв магистрального газопровода в Глафировке, который был признан терактом. Предположительной причиной ЧП назвали газ высокого давления.

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