Пытавшегося продать шкуру леопарда мужчину осудили в Приморье

В Приморском крае суд вынес приговор жителю Уссурийска, пытавшемуся продать шкуру дальневосточного леопарда. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что шкура попала к злоумышленнику в качестве подарка. В 2019 году он решил ее продать и был задержан с поличным, пишет РИА «Восток-Медиа».

Уссурийский районный суд приговорил мужчину к 250 часам исправительных работ. При определении наказания были учтены пожертвования краевому психоневрологическому дому ребенка и оказание помощи зоопарку «Садгород».

«Охота на дальневосточного леопарда запрещена с 1956 года, хищник занесен в Красную книгу международного союза охраны природы и в Красную книгу России», — отмечают в прокуратуре.

В январе в Дальнереченском районе Приморского края задержали двух мужчин, которые попытались продать замороженную тушу убитого ими амурского тигра. Преступников задержали сотрудники регионального УФСБ России совместно со специалистами Центра «Амурский тигр».