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Расписание электричек в Москве и Подмосковье изменят в праздники

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Движение электричек Московского транспортного узла (МТУ) изменят в праздничные дни в феврале и марте. Коррективы внесли в МЖД и ЦППК, сообщает во вторник, 16 февраля, телеканал «360».

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Изменения внесли для удобства пассажиров. Обновления будут учтены на железнодорожных станциях и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Так, 19 и 20 февраля поезда будут отправляться по расписанию пятницы. 21, 22 февраля и 6 марта — по расписанию субботы. 23 февраля, 7 и 8 марта — по расписанию воскресенья, а 24 февраля и 9 марта — по расписанию понедельника.

Также сообщается, что 22 и 23 февраля для комфорта пассажиров на участке МЦД-2 Курская–Дмитровская электрички начнут следовать без дневного окна.

Пассажиров попросили заранее ознакомиться со всеми корректировками и учитывать их при планировании поездок, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 8 февраля, сообщалось, что в 2021 году в Московской области реконструируют восемь станций на Савеловском, Павелецком, Горьковском и Казанском железнодорожных направлениях.

Обновление затронет такие станции, как Катуар, Карманово, Ковригино, Шугарово, Акри, Кабаново, Кривандино и Вялки. На указанных остановочных пунктах демонтируют старые платформы, а на их месте возведут новые по современным стандартам.

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