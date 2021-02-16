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Ученые объяснили вымирание мегаживотных на территории Северной Америки

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Исчезновение мамонтов и других представителей мегафауны Северной Америки в конце плейстоцена (эпоха четвертичного периода, начавшаяся 2,588 млн лет назад и закончившаяся 11,7 тыс. лет назад) было связано с климатическими изменениями, а не с истреблением крупных животных пришедшими на континент первыми людьми. Такие выводы сделали немецкие ученые, соответствующая статья опубликована в журнале Nature Communications.

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В позднем плейстоцене территорию Северной Америки населяли многие крупные животные, такие как мамонты, мастодонты, гигантские ленивцы, но к концу этого периода (около 11,7 тыс. лет до н.э.) большинство из них, 80%, исчезли.

Долгое время существовала версия, что причиной вымирания представителей мегафауны стало появление на континенте предков современных людей, охотников. Авторы таких версий, к примеру Пол Мартин, сформулировавший «гипотезу чрезмерной охоты», утверждали, что животные оказались не готовы к встрече с вооруженным и социализированным человеком и стали для него легкой добычей.

Однако другие исследователи приводили в качестве аргумента небольшое количество археологических находок, которые свидетельствовали бы о масштабной охоте, ставшей причиной вымирания всех крупных видов.

В качестве альтернативной причины были предложены климатические изменения.

В самом конце плейстоцена после тысячелетних потеплений климат резко вернулся в ледниковую фазу — это было последнее сильное похолодание на Земле.

Специалисты Института химической экологии Макса Планка в Йене применили новый статистический метод в своих исследованиях, который основан на использовании радиоуглеродных данных как показателя прошлой численности популяций.

Суть его в том, что чем больше людей и животных присутствует в ландшафте, тем больше углерода остается после их исчезновения — это и отражается в ископаемых. Метод также лучше учитывает неопределенность дат окаменелостей.

Результаты моделирования показали, что численность популяций крупных млекопитающих колебалась в ответ на резкие изменения климата: сначала увеличилась в период потепления, а затем сокращалась с наступлением холодов и постепенно привела популяцию в упадок.

Тем не менее эксперты не стали отрицать, что люди также могли повлиять на исчезновение плейстоценовой мегафауны, однако эта причина названа косвенной.

Ранее, в январе, американские ученые назвали основную причину вымирания динозавров.

По их мнению, ключевой причиной стало падение метеорита, вызвавшего масштабные пожары на планете.

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