Умер глава сети отелей Marriott International Соренсон

Глава и главный исполнительный директор международной сети отелей Marriott International Арне Соренсон умер на 63-м году жизни. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в компании.

«С глубокой печалью сообщаем, что Арне М. Соренсон, президент и генеральный директор, неожиданно ушел из жизни 15 февраля 2021 года», — говорится в заявлении компании.

В мае 2019 года в Marriott International сообщали, что у Соренсона диагностировали рак поджелудочной железы. В начале февраля текущего года стало известно, что его рабочий график изменят из-за прохождения лечения.

Соренсон являлся первым главой Marriott International не из семьи основателей. Он возглавил компанию в 2012 году, после того как о сложении полномочий объявил Джон Уиллард Марриот-младший.