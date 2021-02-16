Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Посол РФ опроверг сведения о гибели российских инструкторов в ЦАР
Политика
Дегтярев доложил Путину о работе властей Хабаровского края за полгода
Происшествия
В Красноярском крае 26 вагонов с углем сошли с рельсов
Мир
В Норвегии коронавирус выявили у экипажей рыболовных судов из России
Общество
«Норникель» не будут обжаловать штраф в 146 млрд рублей
Общество
В Мосгордуме предложили провести референдум о памятнике на Лубянке
Общество
Минздрав РФ отметил высокий интерес к вакцине «Спутник V»
Туризм
Власти Петербурга выразили надежду на «высокий турсезон» в 2021 году
Мир
Семь новых случаев заражения Эболой подтвердили в Гвинее

Дегтярев доложил Путину о работе властей Хабаровского края за полгода

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник, 16 февраля, в ходе рабочей встречи доложил президенту России Владимиру Путину о результатах работы властей региона за последние шесть месяцев.

Войдите в настрой: что поможет Дегтяреву стать «своим» губернатором
Для нового врио важнее всего найти общий язык с хабаровчанами и федеральным центром, полагают эксперты

Чиновник поблагодарил российского лидера за оказанное доверие и назначение его на должность врио губернатора региона. Он подчеркнул, что власти выполнили и продолжают выполнять социальные обязательства перед населением.

По его словам, в ноябре прошлого года был принят региональный бюджет и впервые за восемь лет проиндексированы краевые выплаты. Кроме того, Дегтярев отметил, что правительству Хабаровского края удалось решить вопрос с транспортным налогом, волновавший местных жителей.

«Мы нашли резервы и снизили транспортный налог. Это очень болезненная была тема, люди обращались, относились к этому с тревогой и даже с некоторой завистью, и некоторые автомобилисты перерегистрировали в Приморье, потому что там ниже налог. Мы выравняли с приморцами налог», — сообщил Дегтярев президенту.

В регионе, как указал врио губернатора, были увеличены премии, гранты и стипендии талантливым школьникам, молодым ученым и деятелям культуры, а также на 30% выросли расходы на территориально-общественное самоуправление.

Вместе с эти Дегтярев напомнил, что в прошлом году регион столкнулся с паводком, который прошел без жертв и серьезных разрушений. В настоящее время жителям края, потерявшим имущество из-за разгула стихии, производятся соответствующие выплаты Отопительный сезон, как отметил Дегтярев, начался в регионе вовремя и на месяц раньше срока завершился северный завоз.

20 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия к нему. В этот же день Путин предложил депутату Госдумы от фракции ЛДПР Михаилу Дегтяреву занять пост врио главы Хабаровского края. Выборы главы Хабаровского края пройдут в единый день голосования в 2021 году.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021