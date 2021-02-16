На месте пожара в торговых рядах в Волгограде обнаружили тело женщины

Погибшую женщину обнаружили на месте пожара на рынке в Волгограде, пишет во вторник, 16 февраля, ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«При разборе завалов обнаружен один погибший, предварительно, это женщина», — сказал представитель ведомства.

По факту гибели женщины следователи организовали доследственную проверку.

О пожаре, охватившем 2 тыс. кв м, на территории рынка в Дзержинском районе города сообщалось ранее в этот же день. К борьбе с огнем были привлечены около 80 человек и 20 единиц техники. Движение рядом с рынком было перекрыто.